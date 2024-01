Im Südschwarzwald zu Hause

per Mail teilen

Mobil-Reporterin Kristin Haub ist in Crailsheim in Hohenlohe aufgewachsen, lebt heute im Dreiländereck und freut sich darauf, mit dem Landesschau-Mobil viele neue Orte zu erkunden.

Was reizt Sie daran als Mobil-Reporterin im Land unterwegs zu sein?

Ich finde es toll, so viele interessante Menschen zu treffen, eben auch ganz normale Menschen von nebenan, die sonst wahrscheinlich nie ins Fernsehen kommen würden. Außerdem ist es spannend, so viele Orte im Land kennenzulernen, von denen man bis dato vielleicht noch nie etwas gehört hat. Und das Verrückte ist: Das Mobil-Team findet überall interessante Geschichten! Auch in Hintertupfingen... (lacht)

Wie war der Dreh Ihrer ersten Mobil-Folge? Ist irgendetwas schiefgegangen?

Der erste Dreh war in Lossburg im nördlichen Schwarzwald und super lustig. Am Ende der Woche hatten wir das Gefühl, wir kennen jeden hier und fühlten uns irgendwie richtig Zuhause. Schief gegangen ist zum Glück nichts. Aber dem Kollegen ist beinahe die Kamera von der Schulter gefallen, als wir zum afrikanischen Abend eingeladen waren und die super sympathische Dame von der Touristik-Info plötzlich im Leopardenkostüm um die Ecke kam...

Was ist für Sie der schönste Fleck in Baden-Württemberg?

Meine alte Heimat Hohenlohe finde ich unglaublich schön, weil die Gegend noch so unberührt ist. Da sieht man wirklich noch den Bauern mit der Milchkanne am Fahrradlenker durchs Dorf radeln. Das Jagsttal hat atemberaubende Natur zu bieten, und auch mit Schwäbisch Hall verknüpfe ich sehr schöne Erinnerungen.

Machen Sie auch Urlaub in Baden-Württemberg?

Nicht oft, aber immer wieder mal, zum Beispiel im nördlichen Schwarzwald, wo unsere Familie ein Ferienhaus hat.

Welches Fest in Baden-Württemberg ist für Sie das schönste?

Es gibt viele tolle Feste, aber die schönsten Erinnerungen hab ich ans Crailsheimer Volksfest, für das wir zu Jugendzeiten sogar schulfrei bekommen haben (lacht).

Welche typische Spezialität aus Baden-Württemberg mögen Sie besonders – und welche können Sie nicht ausstehen?

Ich mag gerne Zwiebelrostbraten oder selbstgemachte Maultaschen mit schwäbischem Kartoffelsalat. Kutteln gehen gar nicht!

Sie leben im Dreiländereck, wie spürt man dort den Einfluss aus Frankreich und der Schweiz?

Das Leben im Dreiländereck hat sehr viel zu bieten und ist, wie ich finde, grenzenlos schön. Tolle Städte wie Basel und Zürich, die Schweizer Alpen, das Elsass und die Vogesen - alles vor der Haustüre. Menschen die hier und dort leben und arbeiten, kulinarischer und kultureller Einfluss überall. Einziger Wehrmutstropfen: die überfüllten Städte und Supermärkte am Samstag, wenn Schweizer und Franzosen in Deutschland ihre Einkäufe machen. Aber dann fahren wir einfach zum Wandern auf den Grand Ballon.

Was machen Sie am liebsten nach Feierabend?

Raus in die Natur, Sport und Zeit mit der Familie verbringen.