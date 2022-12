Natalie Akbari, die Mannheimerin

per Mail teilen

Weibliche Verstärkung für die Landesschau Wetterreporter: Natalie Akbari bringt mit guter Laune und ihrer Begeisterung für jegliche Wetterlage frischen Wind ins Team.

Die neue Landesschau Wetter-Reporterin Natalie Akbari Natalie Akbari - Elena Kettner

Sympathisch, quirlig, wetterbegeistert - die Mannheimerin hat keinerlei Berührungsängste mit ungemütlichem Wetter und sportlichen Betätigungen. Ob Berichterstattungen bei Wind und Wetter oder einem Selbstversuch in Stand Up Paddling-Yoga: Die Vollblut-Reporterin steht ihren männlichen Wetter-Kollegen in nichts nach.

Interessante Menschen, neue Landschaften

Seit 2001 ist Natalie Akbari im Auftrag des SWR unterwegs. Was ihr als Wetterreporterin besonders gut gefällt: sie kommt viel in Baden-Württemberg herum und lernt dabei interessante Menschen und schöne Landschaften kennen.

Für ihre Zukunft wünscht sie sich weiterhin spannende Erlebnisse und immer genügend lange Unterhosen im Gepäck.