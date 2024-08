U17 auf Reisen: Spektakulärer U-Boot-Transport nach Sinsheim

Dieter braut seit über 30 Jahre hobbymäßig Bier. Das gibt es nur in seinem Haus in den Holdergassen in Marbach. Hier hat der 90-Jährige auch ein dazu passendes Biermuseum eingerichtet. Interessierte sind immer dann willkommen, wenn die Garagentür des ehemaligen Daimler-Ingenieurs offen steht.