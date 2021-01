Pia Christina hatte früher Hunde als Haustiere. Mit ihrem Schichtdienst im Altenheim ließ sich dies aber irgendwann nicht mehr vereinbaren. So kam sie auf die Idee auf Frettchen umzusteigen. Die schlafen bis zu 18 Stunden am Tag und bemerken so ihre Abwesenheit kaum.

Aber wenn die Frettchen wach sind, dann geht es bei Pia Christina turbulent zu. Da wird herumgetobt, sich geputzt und geschmust. Um so aktiv zu sein zu können, fressen die Frettchen bis zu fünf Mahlzeiten am Tag. Mäuse, Küken und Meerschweinchen stehen auf ihrem Speiseplan. Es sind also keine Haustiere für zart besaitete. Und Geld kostet das Ganze natürlich auch. Pia Christina nimmt das jedoch alles gerne in Kauf, denn die Tiere schenken ihr dafür Zuneigung.