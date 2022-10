Tubaprofessor Andreas Martin Hofmeir unterrichtet mit viel Humor

per Mail teilen

Andreas Martin Hofmeir ist einer der besten Tubisten der Gegenwart. Er ist ein Grenzgänger zwischen den Genres: Andreas Hofmeir ist Professor an der Universität Mozarteum Salzburg, war Gründungsmitglied der bayerischen Kult-Band LaBrassBanda und erhielt sowohl als Kabarettist als auch als klassischer Tubist zahlreiche Auszeichnungen, so auch den Echo Classic. Für seine lockere Schnauze und seinen feinen Humor ist der in Stuttgart aufgewachsene Ausnahmemusiker bekannt. Im Landesschau Studio erzählt der Tubist von seiner Liebe zu seiner Tuba Fanny, dem Kampf mit dem Instrument und verrät, ob er wirklich seinen Echo Award als Klorollenhalter verwendet.

Autorin: Zach, Susanne