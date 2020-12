Jutta Rothe hat in Bernau im Schwarzwald das Unternehmen Raumgestalt gegründet. Sie entwickelt und vertreibt hochwertiges Handwerk für den Einzelhandel. Die Produkte, wie beispielsweise eine handgedrexelte Pfeffermühle oder ein Stuhl mit Bollenhutdesign werden überwiegend in Bernau und Umgebung gefertigt. Frau Rothe beschäftigt viele Frauen aus dem Dorf, gelernte Handwerker*innen und Aushilfen in Teilzeit. Vieles entsteht auch in Heimarbeit. mehr...