Am Baggersee in Kirchentellinsfurt sind die Treppen entfernt worden, die bislang den Zugang zum Badesee ermöglichten. Da der See dem Fischereiverein gehört, fühlt sich die Gemeinde dafür nicht zuständig. Badegäste beklagen sich, dass das Schwimmen nun richtig gefährlich geworden ist.