Trendsportart Hobby-Horsing

Der Boden ist die Grundlage unserer Gärten. Wir pflanzen Gemüse, Obst und Blumen darauf an. Wir graben ihn um und ernten, was darin wächst. Doch was macht einen guten Boden aus? Was braucht ein Boden, um reiche Ernten zu bescheren? Dazu haben wir einen Bodenexperten befragt.