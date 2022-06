Trekking-Camps im Schwarzwald ermöglichen Wildcamping

In der Natur ein Zelt aufschlagen und übernachten, das ist in Deutschland, im Gegensatz zu den skandinavischen Ländern, verboten. Im Normalfall. Seit 2017 gibt es im Schwarzwald Ausnahmen, um in der Natur zu übernachten. „Trekking Schwarzwald" heißt das Projekt, das von dem Nationalpark Schwarzwald und ForstBW initiiert wurde. Offiziell erlaubtes Camping mitten in der Natur wird dadurch möglich. Die Nachfrage nach den Camps ist groß. Das Freiburger Camp am Schauinsland ist das Neuste. Im Laufe des Jahres sollen noch weitere Plätze folgen. Im Nordschwarzwald gibt es inzwischen schon acht Camps. Wer in einem der Camps übernachten will, muss online einen Platz buchen.

Reporter: Nikolas Rödelberger