per Mail teilen

Kiana möchte unbedingt auf der Bühne stehen und mit Zauber-Shows ihr Geld verdienen. Ihre Eltern sind skeptisch, ob dieser Traum in Erfüllung geht. Die 21-Jährige studiert momentan in Freiburg um sich ein zweites Standbein aufzubauen. Doch sie hofft auf den Durchbruch als Zauberkünstlerin bei einem Auftritt in der Theaterbar.