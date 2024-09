Tradition in Glems: Bäckerei schließt nach 9 Generationen

Diese Museumsbahn aus 1950 hat Blumberg bekannt gemacht: die Sauschwänzlebahn. Der Name kommt von ihren vielen Kringeln und Kreiseln in der Strecke. Sie führt durch den Schwarzwald-Baar-Kreis hin zum Heimatbahnhof in Blumberg. Damit die Fahrt auch sicher und angenehm abläuft, ist Zugchef Claudius Bauknecht zur Stelle.