Die Schwäbin hat ein Ohr für Orcas: Heike Vester aus dem Remstal lebt seit 13 Jahren auf den Lofoten in Norwegen. Dort studiert sie das Leben und auch die Kommunikation von Walen und Delfinen. In der Corona-Krise hat es die Walforscherin vorübergehend nach Hause verschlagen. Im Studio erzählt sie, was sie an den Tieren so fasziniert. mehr...