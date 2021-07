Der Frühling ist da. Alle beginnen den Frühjahrsputz und auch Baden-Baden will sich zu Beginn der wärmeren Jahreszeit wieder von seiner besten Seite zeigen. Deswegen rückt Markus Brunsing, Leiter des Gartenamtes von Baden Baden, mit seinem Team aus. 40.000 Pflanzen in 25 verschiedenen Arten und Sorten werden nach einem bestimmten Farbkonzept ausgewählt und mit dem Festspielhaus abgestimmt. Mal schauen, in welchen Farben Baden-Baden dieses Jahr erblüht. mehr...