Ende Mai in Frankenthal in der Pfalz. Gemüsegärtner Daniel Röss fährt eine der ersten Brokkoli-Ernten des Jahres ein. Brokkoli ist gesund und reich an wertvollen Inhaltsstoffen wie Vitamin C, Eisen, Calcium und mehr. Doch hat es auch heilende Wirkungen und welche Rolle spielen dabei sogenannte Senföle?