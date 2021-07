Die "Tierhilfe Hoffnung" in Dettenhausen bei Stuttgart kümmert sich um Hunde in Rumänien. Sie leitet das größte Tierheim der Welt. Jedes Jahr kommen über Tausend Hunde nach Deutschland und werden auf Tierheime im ganzen Land verteilt. Tierexpertin Tatjana Geßler war dabei, als Hunde aus Rumänien ins Stuttgarter Tierheim kamen. Sie berichtet über das Elend der Tiere in Rumänien und dem anstrengenden Kampf der Tierschützer. mehr...