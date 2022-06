per Mail teilen

Ein guter Käse braucht einiges an Know-How im Herstellungsprozess. Und dann muss er auch noch viele Monate in speziellen Kellern reifen. Einfache Sorten kann man allerdings mit der richtigen Anleitung selbst herstellen. Was brauche ich, um Käse selbst zu machen? Und welche Sorten kann ich selbst machen? Gut zu Wissen.