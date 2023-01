Wie Herzinfarkt-Patienten von Psychotherapie profitieren

Kinderärzte und Kinderkliniken sind bis zum Anschlag ausgelastet. Schuld daran ist neben den Corona- und den Influenza-Viren auch das so genannte RS-Virus. Dieser Virus ist nicht neu, nur kam die Welle dieser Erkrankungen überraschend früh in der Saison der Atemwegserkrankungen. Wir Erwachsene werden damit in der Regel ohne Arzt gut fertig. Für Neugeborene und Säuglinge kann er allerdings gefährlich werden. Warum das RS-Virus gerade jetzt so häufig auftritt und wie es mit einer Impfung aussieht, haben wir in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Worms geklärt.