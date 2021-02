Ahmad und Gerald Wolf waren im Mai 2020 die Ersten, die in der Württembergischen Landeskirche gesegnet wurden. Was so glücklich begann, ging leider nicht so weiter. Beide leben von ALG2 und finden keine Wohnung. Zur Zeit leben sie auf 20 Quadratmetern, können sie sich nicht einmal ein richtiges Bett leisten. Sie sind verzweifelt und über eine warme Mahlzeit in der Vesperkirche sehr dankbar. mehr...