Was Sie über Hermetosphären wissen müssen

Dank des vielen Niederschlags in letzter Zeit sprießen in den Wäldern im Südwesten wie dem schwäbisch-fränkischen Wald oder dem Schwarzwald die Pilze gerade massenhaft aus dem Boden. Doch wer sich nicht auskennt, bei dem landet sehr leicht der falsche Pilz im Körbchen. Das kann lebensgefährlich sein. Was sollte ich beim Pilzesuchen beachten – und worauf kann ich mich wirklich verlassen? Gut zu wissen! mehr...