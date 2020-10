Anna Maria Hepp ist eine Frau Mitte Sechzig, hat ein arbeitsreiches Leben gelebt, eine Familie gegründet, sich in Äpfingen, ihrem oberschwäbischen Heimatdorf, engagiert. Und doch ist da etwas, was in ihrem Leben fehlt, sagt sie: Sie konnte nie einen Beruf ergreifen. Denn auf dem Bauernhof ihrer Eltern wurde jede Hand gebraucht, da war keine Zeit für große Ziele. Bauernleben war hart und Kinder nicht gerade verwöhnt. Anna Maria Hepp ist eine von uns und sie ist - auf gewisse Art - eine wie Maria Beig, die renommierte oberschwäbische Schriftstellerin, die am 8. Oktober 2020 ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte. Auch Frau Hepp stammt vom Land, schreibt über die Gegend zwischen Donau und Bodensee. mehr...