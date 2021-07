Im wilden Stauden- und Blumengarten von Waltraud Möhrke in Weil, einem Ortsteil von Tengen, blüht summt und brummt es derzeit wie verrückt. Das liegt auch an ihrem Inektenhotel, das eventuell sogar noch erweitert werden soll. Doch worauf kommt es da an? Hilfreich sind besonders insektenfreundliche Pflanzen, doch welche sind das eigentlich? Zudem muss an der ein oder anderen Stelle im Garten gelichtet werden. Dabei steht ihr Landesschaugärtner Helmut Tränkle mit Rat und Tat zu Seite.