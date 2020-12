per Mail teilen

Wenn Sie einen Garten haben, dann fragen Sie sich jetzt vielleicht auch, was Sie den Pflanzen in dieser Jahreszeit Gutes tun können. Vielleicht hat Sie der frühe Schnee im Dezember ja überrascht, vielleicht liegt er bei Ihnen noch, vielleicht ist auch alles schon wieder weggetaut. In Böhmenkirch im Landkreis Göppingen muss man sich über rasches Wegtauen keine Gedanken machen. Wenn da auf über 700 Meter (über dem Meeresspiegel) Schnee liegt, dann bleibt er erstmal liegen. Ein Paradebeispiel für das Thema: Mein Garten im Dezember.