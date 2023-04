per Mail teilen

Es wird wieder wärmer und das begünstigt allerlei Art von Schädlingen. Wer sich jetzt das Wohnzimmer oder den Balkon mit ein paar Blumen oder Zimmerpflanzen verschönern will, kauft die kleinen fiesen Insekten oft mit. Spinnmilben, Blatt- und Wollläuse verwandeln vorher prachtvolle Pflanzen in traurige verwelkte Gewächse. Echte Plagegeister eben. Doch was kann man tun?