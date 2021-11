Warum viele Vorurteile über Gicht nicht stimmen

Wie ist es, wenn man weiß, dass man im Gehirn eine tickende Zeitbombe trägt? Ein Aneurysma, das jederzeit platzen und irreparable Schäden anrichten könnte? Kurt Teutschbein weiß das. Der 25-Jährige hat eine solche Gefäßaussackung in seinem Gehirn und will es nun auf Anraten der Neurochirurgen der Uniklinik Ulm entfernen lassen. Auch wenn diese Operation nicht ohne Risiko ist. Wir durften den jungen Patienten begleiten – in unserer Woche in der Neurochirurgie. mehr...