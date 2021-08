Warum Tanken gerade so teuer ist

Warum ist gerade jetzt zur Ferienzeit der Sprit so teuer? Wird das wieder günstiger, oder bleibt das so? Wann tankt man wo am besten?

Die Benzinpreise kannten in den letzten Wochen nur eine Richtung – nach oben. Nicht nur die Autofahrenden leiden, auch die vielen Tankstellenbetreibenden haben im Moment wenig Spaß an ihrem Beruf, sie bekommen den Ärger der Autofahrenden ab. Warum der Sprit gerade so teuer ist Die Tankstellen sehen sich selbst nicht als Preistreiber, denn die Preise werden in den Zentralen der Ölkonzerne gemacht. Der Ölpreis ist seit Jahresbeginn von 50 Dollar auf zuletzt 70 Dollar je Barrel gestiegen. Dahinter steckt vor allem die Wiederkehr der Weltwirtschaft nach der Corona-Pandemie: Überall wird mehr gefahren, mehr transportiert und mehr gereist. Dadurch ist die Nachfrage gestiegen und somit auch die Preise für den Rohstoff. Auch die gestiegenen Steuern treiben den Spritpreis weiter in die Höhe. Über 60% Steuern stecken in der Tankkosten drin: Mehrwertsteuer, Energiesteuer, Mineralölsteuer und der neue CO 2 Aufschlag. Sind die Preise während den Ferien besonders hoch? Laut Alexander von Gersdorff, Mineralöl-Wirtschaftsverband ist das nicht der Fall. Er argumentiert, dass irgendwo in Deutschland immer gerade irgendwelche Ferien sind und die Mineralölkonzerne nicht darauf schauen, wann besonders viele Menschen unterwegs sind Wann tanke ich am günstigsten? Am besten beim sparen helfen Apps wie "clever-tanken". Sie zeigen die aktuellen Preise der umliegenden Tankstellen auf dem Handy an. Somit kann man vor allem im Fernverkehr viel sparen, wenn man nicht direkt im Autobahnrasthof tanken will.