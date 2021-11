Warum Regenwürmer wichtig sind

Die Tage werden kürzer, die Zeit, in der wir im Dunkeln unterwegs sind, wird länger. Und damit steigt die Gefahr im Straßenverkehr mit Wildtieren zu kollidieren. Wie verhält man sich richtig, wo droht die größte Gefahr, was tut man, wenn es doch passiert? Alle 2,5 Minuten kollidiert ein Wildtier in Deutschland mit einem Fahrzeug. mehr...