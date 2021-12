Von 0 auf 4000: Florian Webers Expedition auf den Mönch 2/5

Die Extrembergsteiger-Familie Jasper aus Schopfheim hat schon so machen Gipfel erklommen. Robert Jasper zählt zu den besten Bergsteigern der Welt. Er und seine ebenfalls kletterverrückte Frau Daniela haben nun ein ganz besonderes Projekt in Angriff genommen: Das Ehepaar nimmt Landesschau-Moderator Florian Weber mit auf den Gipfel des mehr als 4.000 Meter hohen Mönch in der Schweiz. Im Winter. Für die kletterverrückte Familie Jasper ein Spaziergang -| für den zwar kletteraffinen, aber doch nicht ganz so alpinerfahrenen Moderator eine echte Challenge. Im Landesschau Studio erzählen die beiden Sportler wie schwer es war Florian Weber durch die Kälte zu bringen und verraten, ob er es zumindest in die Nähe des Gipfels geschafft hat. mehr...