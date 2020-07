Ann-Kathrin ist Auszubildende eines Obst- und Weinbaubetriebs in Schriesheim. Als sie alleine im Weinberg arbeitet wird sie von einem Fremden angesprochen. Er beschimpft sie als Umweltverschmutzerin und "Spritzschlampe". Ann-Kathrin versucht ihm zu erklären, dass sie Reben anheftet und in ihrem Betrieb nur Pflanzenschutzmittel verwendet werden. Sie bietet dem Mann sogar an, dass er mit ihrem Chef darüber sprechen kann, doch er lehnt ab und geht.

Am Nachmittag des selben Tages kehrt er jedoch zurück. Er schleicht sich von hinten an sie heran und spritzt ihr dann eine Flüssigkeit ins Gesicht. Die Auszubildende erschrickt und rennt davon. Mit ihrem Auto kann sie fliehen. Wie sich später herausstellt war in der Spritzflasche wohl nur Wasser, doch der Schock sitzt bis heute tief.

Der Täter konnte trotz einer sofortigen Suche bis heute nicht gestellt werden. mehr...