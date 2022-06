Traditionelles Fastnachtsgericht: die Mehlsuppe

Es ist ein ganz übler Schlag in den Nacken. Die Albtalstraße im Schwarzwald wird wohl frühestens im Jahr 2031 wieder befahrbar sein. Wenn überhaupt. Dabei kämpfen die Menschen in der Region seit Jahren um "ihre" Straße. Verkehrsminister Hermann hatte ihnen versprochen, daß sie schnell wieder geöffnet wird. Doch jetzt hat der Minister sein Versprechen offenbar gebrochen und für Wut und große Enttäuschung gesorgt.

Die L154 ist ein touristisches Highlight. Sie wurde im 19. Jahrhundert quasi von Hand in den Fels geschlagen und schlängelt sich auf 30 Kilometern durch das enge Albtal. 2015 wurde die Straße wegen Felssturzgefahr gesperrt. Seitdem kämpfen die Menschen um die Wiedereröffnung. mehr...