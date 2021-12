Tinnitus - wenn der Pfeifton zur Qual wird

Schon in der Steinzeit waren Nüsse begehrte Nahrungsmittel. Gerade im kalten Winter! Jetzt in der Adventszeit schmücken sie bei vielen den vorweihnachtlichen Tisch, werden für Weihnachtsgutsle gebraucht und hängen an Christbäumen. Doch machen Nüsse nicht dick? Was ist eine Nuss eigentlich? Und was kann ich damit in der Küche alles machen? Gut zu wissen! mehr...