Große Aufregung am Max-Eyth-See in Stuttgart. Ein neu gebauter Sichtschutzzaun auf der Halbinsel verstellt den Blick auf die Vogelinsel und das Natura-2000-Gebiet. Es hagelt Proteste von See-Besuchern. Der Ärger scheint groß zu sein. Wir haben uns das mal angeschaut. Was ist dran an der Bretterwand am See? mehr...