Ist es sinnvoll, jetzt schon den Sommerurlaub zu buchen? Derzeit haben viele Reiseveranstalter besondere Angebote, locken mit Gutscheinen und Sonderangeboten. Zudem sind die Konditionen so flexibel, dass es selbst in der Branche selbst Unmut darüber gibt. Stornierungen sind zum Beispiel bis 24 Stunden vor Reisebeginn möglich. Was spricht für, was dagegen? Gut zu wissen!