Es ist heiß - und das schon seit Wochen. In den Gärten herrscht Wassermangel, die Böden sind trocken. So geht es auch dem kleinen Gartenteam am Stuttgarter Hospiz. Dieses Jahr will die grüne Oase nicht so richtig mitmachen. Gartenexperte Volker Kugel kümmert sich darum, dass das Beet wieder schön wird. mehr...