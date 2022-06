Anton Model, Winzer aus Hagnau am Bodensee, macht sich große Sorgen um seine Familie in der Ukraine. Zwei Schwestern, beziehungsweise Halbschwestern, hat er dort. Doch Anton Model hat erst spät im Leben herausgefunden, woher er wirklich stammt. Seine Mutter war Ukrainerin, im Zweiten Weltkrieg als Zwangsarbeiterin an den Bodensee verschleppt. Mutter und Sohn, sie durften nicht zusammenbleiben. Jetzt ist Anton Model fast 80 Jahre alt und möchte seine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von Trauer und Schmerz, aber vor allem von ganz viel Dankbarkeit. mehr...