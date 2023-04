Mitten in der Nacht um 3:30 Uhr trifft Marcus Beyerle beim Großmarkt in Karlsruhe ein. In der Dunkelheit sucht er nach den richtigen Pflanzen für seine Gärtnerei. Erst gegen 7 Uhr ist er wieder zurück im Familienbetrieb. Nun bleibt gerade noch Zeit für eine Frühstück mit seiner Frau bevor um 8:30 Uhr der Laden für die Kunden öffnet.