per Mail teilen

Die Mistel ist auf den Streuobstwiesen in Hechingen-Weilheim mittlerweile ein großes Problem. Das immergrüne Gewächs sieht als Dekoration zwar schön aus, schädigt aber auch die Apfelbäume. In dem Fall bekommt man den Parasiten schwer wieder los. Wie kann also ein Befall im Voraus verhindert werden?