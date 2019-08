Ob am Badesee oder beim Grillen - die schwarz-gelb gestreiften Insekten können ganz schön nerven! Hier einige Tipps, wie Sie Wespen auf Abstand halten.

Dauer 3:28 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW So schützt man sich vor Wespen Wespen haben dank dem trockenen Wetters und der hohen Temperaturen derzeit perfekte Bedingungen. Sie sind nicht nur lästig, sondern kann auch gefährlich - nämlich dann, wenn die Insekten zustechen.

Von den 16 Wespenarten, die es bei uns gibt, sind nur zwei wirklich biestig. Das sind leider genau die, die uns gerne im Freien beehren. Vor allem beim Essen kommen sie angeflogen. Für die Aufzucht ihrer Larven brauchen sie eiweißhaltige Nahrung. Das können etwa verschiedene Insekten sein. Aber eben auch das Würstchen auf dem Grill. Süßes mögen Wespen gerne, weil es eine Art "Flugbenzin" für sie ist.

Ruhe bewahren

Was aber machen, wenn die erste Wespe den Weg zu unseren Leckereien gefunden hat? Am besten Ruhe bewahren. Lassen Sie sich nicht vom Zick-Zack-Kurs der Wespen verunsichern. Diesen fliegen sie, weil sie sich an Gerüchen orientieren und so ans Ziel vortasten. Wespen sehen nämlich schlecht und nutzen ihre extrem feine Nase, um den richtigen Weg zu finden. Wildes Rumwedeln bringt nichts. Das verwirrt die Wespen nur kurzzeitig. Sie folgen trotzdem weiter ihrem Fressinstinkt, gehen also wieder auf ihren Ursprungskurs.

Wespen bauen unter einem Dachvorsprung ein Nest dpa Bildfunk picture alliance/Patrick Pleul/zb/dpa

Bußgeld bis zu 50.000 Euro

Wespen stehen unter Naturschutz und dürfen nicht ohne Grund getötet werden. Wer sich nicht daran hält, kann in Baden-Württemberg mit einem Bußgeld von bis zu 15.000 Euro zur Kasse gebeten werden. Bei besonders geschützten Wespenarten kann die Strafe bis zu 50.000 Euro betragen. Ist ein Wespennest wirklich störend und gefährdet beispielsweise die Bewohner eines Hauses, kann die Feuerwehr zu Rate gezogen werden. Sie entscheidet, ob das Nest entfernt werden darf. Nur Allergiker dürfen Wespen töten, wenn sie von ihnen belästigt werden. Denn bevor sich eine Person selbst in Gefahr begibt, darf sie die schwarz-gelben Insekten unschädlich machen.

Vertreiben Sie die Plagegeister mit einer Wasserspritze, das ist völlig legal. Die Wespen denken dann es regnet und fliegen zurück in ihr Nest.

Schokolade und Basilikum

Wespen mögen keine Schokolade, entscheiden Sie sich deshalb lieber für den Obstkuchen anstatt dem Schokokuchen. Decken Sie Speisen und Getränke ab. So locken Sie weniger Insekten an und haben wespenfreies Essen und Trinken, wenn Sie zugreifen.

Auch ein Topf frisches Basilikum auf dem Tisch hilft. Basilikumgeruch mögen Wespen nicht. Ebenfalls helfen kann eine zerdrückte Knoblauchzehe oder eine aufgeschnittene Zitrone gespickt mit Nelken. Auch Duftlampen mit ätherischen Ölen, Minze, Lavendel oder Teebaumöl helfen, Wespen fernzuhalten.

Das sollten Sie unbedingt vermeiden: