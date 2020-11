Lockdown bis Ende November - das trifft jetzt wieder die Gastro-, Freizeit- und Kultur-Betreibe besonders hart. In Mannheim hatte sich das Opern-Ensemble schon ganz neu aufgestellt. Allen war klar: mit den Corona-Hygiene-Vorschriften kriegt man auch nach dem Lockdown nicht mehr alle beschäftigt. Deshalb wurden die Aufgaben im Mannheimer Nationaltheater neu verteilt. So kommt es, dass Opernsänger und Orchestermusiker auch mal an der Abendkasse stehen und Tickets kontrollieren. mehr...