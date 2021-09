So halten Sie Schädlinge von Lebensmitteln fern

Schon als Kind war Carl-Friedrich Schmidt aus Reutlingen fasziniert von Flugzeugen. Seine Leidenschaft fürs Fliegen entdeckt er auf einem USA-Trip als Student. Ihm ist klar, er möchte den Pilotenschein machen und sein eigenes Flugzeug bauen. Herausgekommen ist ein Flugzeug, das weltweit einmalig ist. Auf dem Flugplatz in Mengen ist der 61-Jährige mit seinem Experimentalflieger ein echter Exot. In der Landesschau erzählt er, was ihn antreibt und mit welchem Gefühl er zum ersten Mal in seiner eigenen Maschine flog. mehr...