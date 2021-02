Betrüger geben sich als Polizisten aus, um von meist älteren Menschen Geld und Wertgegenstände zu ergaunern. Die echte Polizei und die Justiz haben immer häufiger mit diesen Kriminellen zu tun. Derzeit steht etwa in Konstanz ein Mann vor Gericht, der mit seinen Komplizen Senioren am Bodensee und in Oberschwaben um rund 400.000 Euro betrogen haben soll. In ganz Baden-Württemberg gingen im vergangenen Jahr rund 300 Menschen solchen falschen Polizisten in die Falle, der Schaden beträgt Millionen. Wie die Masche funktioniert und wie Sie sich schützen können -| gut zu wissen. mehr...