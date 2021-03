Es wird Frühling, und es ist wunderbares Wetter - alles freut sich auf den Garten! Und wer keinen Garten hat, der will wenigstens schöne frischen und zur Jahreszeit passende Blumen in der Vase haben. Die gibt es zum Beispiel bei den Steinles in Aldingen-Remseck. Dreimal in der Woche bieten sie ihre Schnittblumen, die direkt vom Feld kommen, auf dem Markt an. mehr...