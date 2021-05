Vor seiner Geschlechtsangleichung war er als Yvonne Buschbaum Weltklasse im Stabhochsprung der Frauen. Schon in frühester Kindheit wusste Balian jedoch , dass er ein Junge ist. Er war psychisch und körperlich in den tiefsten Schluchten. Sich zur eigenen Transidentität zu bekennen erfordert Mut. Er weiß aber aus eigener Erfahrung, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt. Nun will der Motivationstrainer anderen helfen, im eigenen Leben anzukommen, auch wenn sie dafür viele Hürden nehmen müssen. Am bundesweiten Diversity-Tag erzählt Balian Buschbaum im Landesschau-Studio, was ihn bewegt und wie er mit persönlichen Krisen umgeht. mehr...