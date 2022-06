Schnelle Kostüme für Fasnacht

Natalie O`Hara ist die Gastwirtin Susanne aus der Serie "Der Bergdoktor". Nebenbei steht sie auch immer wieder als Theaterschauspielerin auf der Bühne, zurzeit im Stück "Nur drei Worte" im alten Schauspielhaus in Stuttgart. Im Landesschau Studio erzählt die 45-jährige Schauspielerin, wie sehr sie sich mit ihrer Rolle als Gastwirtin im Bergdoktor identifiziert und was sie an ihrer Zeit in Stuttgart gerade besonders genießt. mehr...