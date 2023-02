In unserer Reihe „Eine Woche in“ sind wir diese Woche auf dem Stohren, also fast am Ende der Welt. Hier, in der Nähe des Schauinslandes, gibt es noch viel Ruhe. Im Winter ist der Stohren manchmal schwer zu erreichen, doch die knapp 100 Einwohner helfen sich gegenseitig, egal bei welchen Problemen. In so einer abgeschiedenen Gegend ist die Gemeinschaft besonders wichtig. Das lernen schon die Grundschulkinder an der Stohrenschule von ihren Lehrerinnen.