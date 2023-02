Neue Kaufvertrags-Gesetze: Das müssen Sie jetzt wissen

Tamm bekommt den Status einer Stadt. Steigt damit auch die Kriminalität? Reicht die kleine Wache im Volksbankgebäude gegenüber dem Rathaus noch aus? Peter Seibold ist der dienstälteste Polizist in Tamm. Er muss es wissen. Seit über 40 Jahren sorgt er für Sicherheit in Tamm und hat in dieser Zeit auch schon Kurioses erlebt: Etwa zwei Betrüger, die kürzlich in falschen Uniformen versuchten, Passanten am Bahnhof wegen angeblichen Verstößen gegen die Corona-Verordnung abzukassieren.