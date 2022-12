Lug und Trug: Falsche Gewinnversprechen

Beim sogenannten Romance Scam werden gefälschte Profile in Singlebörsen oder Sozialen Medien dazu genutzt werden, den Opfern Verliebtheit vorzugaukeln mit dem Ziel, an ihr Geld zu kommen. Die Schäden, die dadurch jährlich in Baden-Württemberg entstehen, gehen in die Millionen. Ute Scholpp und Oliver Hoffmann vom Landeskriminalamt Stuttgart erklären, wie man sich schützen kann.