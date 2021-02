Mit diesen Themen: Hausschwein Whoopie lebt seit acht Jahren bei Familie Eckert in Stuttgart-Botnang *** Laura Runkel, das Cowgirl aus dem Bottwartal, hat drei Kühe vor dem Schlachter gerettet *** NABU-Aktion "Stunde der Wintervögel" -| so können Sie mitmachen *** Olaf Ruppe ist seit 46 Jahren Wanderschäfer und kümmert sich um 500 Schafe *** Wie Alpakas dem 11-Jahrigen Simon geholfen haben, sich aus dem Rollstuhl zu kämpfen *** Geschichten in Schwarz-Weiß: Schülerin hilft in der Landwirtschaft.

