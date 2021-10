Beinahe täglich kilometerlange Staus, dicke Luft und Hupkonzerte: Die Weinsberger haben es nicht leicht, denn ihre Stadt bei Heilbronn ist umrahmt von Autobahnen. Die A 6 und die A 81 kreuzen sich, es gibt viel Verkehr und einen stetigen Geräuschpegel. Niemand wohnt so dicht an der Autobahn wie die Familien am Stöcklensberg. Wie lebt es sich direkt hinter der Lärmschutzwand? mehr...