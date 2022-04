Kübelpflanzen raustellen: Wann können die Pflanzen wieder ins Freie?

Der 56-jährige Gerd Nefzer hat wieder abgeräumt: Der Mann für Spezialeffekte aus Schwäbisch Hall gewinnt einen Oscar in der Kategorie visuelle Effekte für den Science-Fiction-Film "Dune". Der Hohenloher und seine Frau Regina erlebten in Hollywoods Dolby Theatre auch live mit, wie Will Smith dem Komiker Chris Rock eine Ohrfeige verpasste. Bei Nefzers Preisvergabe ging es ruhiger zu - fast zu ruhig: Der Preisträger hatte gar keine Zeit mehr, sich ausführlich zu bedanken. Im Landesschau-Studio erzählt er, wem er eigentlich alles danken wollte und warum er seinen zweiten großen Triumph beinahe verpasst hätte. mehr...