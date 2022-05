Margot Flügel-Anhalt ist „Einfach Abgefahren“ und hat selten vor etwas Angst. Mit ihrem alten Benz ist sie durch 15 Länder bis Laos gefahren und hat 18 000 Kilometer zurückgelegt. Das Bedürfnis nach Freiheit und ihre unbändige Lust am Reisen, begleitet die gebürtige Tuttlingerin schon seit sie denken kann. Schon als 13Jährige ist sie allein mit ihrem Fahrrad in die Schweiz geradelt. Jetzt hat sich die 67Jährige auf ihrem Trip in einem 24 Jahre alten Benz von einem SWR Filmteam begleiten lassen. Entstanden ist eine berührende Reisedokumentation „Einfach Abgefahren“. Im Landesschau - Studio erzählt Margot Flügel -Anhalt von ihrer aktuellen Reise zum Nordkap und warum sie ihre Abenteuer auch zur Trauerbewältigung gebraucht hat. mehr...